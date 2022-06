Spagna 82: Italia-Camerun 1-1, azzurri promossi ma bocciati

Mercoledì 23 giugno a Vigo l’Italia scende in campo per la terza e ultima partita di qualificazione del gruppo 1. Avversario è il Camerun imbattuto: due pareggi nelle sfide contro Polonia e Perù. Proprio come gli azzurri che, però, vantano un gol segnato (quello di Conti al Perù) contro nessuno dei Leoni africani. Per passare il turno ai ragazzi di Bearzot basta dunque un pareggio. Gli ingredienti per un nuovo psicodramma nazionale dovuto a un’eliminazione precoce sulla falsa riga di Inghilterra ‘66 e del ko con la Corea, ci sono tutti. E, in caso di qualificazione, ci aspettano l'Argentina di Maradona e il Brasile All Star...