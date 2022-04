Zelensky a Bucha dimagrito e con la barba lunga: la trasformazione del presidente ucraino dall'inizio della guerra

Per Volodymir Zelensky gli ultimi 41 giorni sono stati i più lunghi di una vita intera. Il presidente ucraino, in prima linea dall'inizio della guerra, ieri ha visitato Bucha dove si è consumata una delle pagine più nere del conflitto e 300 civili sarebbero stati giustiziati. Dimagrito, invecchiato, con le occhiaie e la barba lunga: un'altra persona (comprensibilmente) rispetto al giovane presidente-attore eletto dagli ucraini nel maggio del 2019.

Ucraina, diretta. Borodyanka, è strage: «Più morti che a Bucha». Ue: embargo sul carbone e porti vietati a Mosca

La trasformazione

Nel suo ultimo intervento prima dell'invasione russa, il 24 febbraio, Zelensky era apparso in giacca e cravatta per il discorso alla nazione dopo il riconoscimento, da parte di Mosca, di due regioni separatiste ucraine come stati indipendenti. Ma in questo mese e passa di guerra il presidente si è trasformato in un soldato della resistenza, in prima linea come tanti dei suoi cittadini che mai prima di allora avevano imbracciato un fucile. Con tanto di mercenari incaricati di ucciderlo: secondo Kiev nell'arco della prima settimana di conflitto era già scampato a tre attentati.

La sua trasformazione "militare" con mimetica e giacca antiproiettili d'ordinanza, "divisa" con la quale ha parlato in videocollegamento ai Parlamenti di tutto il mondo per chiedere sostegno contro la Russia, è ormai entrata nell'immaginario collettivo. Tanto che tempo fa si parlò di una qualche "imitazione" da parte del presidente francese Macron, che nelle fotografie scattate per il profilo Instagram si presenta spesso e volentieri in veste di capo delle forze armate con tanto di felpa ufficiale.

Secondo uno studio della Harvard Medical School citato da Insider, i capi di governo in carica vivono in media tre anni in meno dei candidati che sconfiggono alle elezioni. Una dura realtà che per Zelensky, l'attore che si è trovato di colpo in mezzo a una guerra, rischia di essere ancora più drammatica.