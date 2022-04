Ucraina, Zelensky visita l'ospedale di Bucha: «I militari russi sono macellai e assassini, hanno portato il male»

Volodymyr Zelensky visita Bucha, a nord-ovest della capitale ucraina Kiev. Il presidente ucraino ha accusato la leadership russa di essere responsabile delle uccisioni di civili in città dal momento che i corpi sono stati trovati in strada durante la riconquista dell'esercito ucraino. Zelensky ha accusato i soldati russi di essere dei «macellai», la stessa parola usata nei giorni scorsi dal presidente americano Joe Biden per il presidente russo Vladimir Putin. In un videomessaggio Zelensky ha definito le forze armate russe «assassini, torturatori, stupratori, saccheggiatori» e poi, rivolgendosi alle madri dei soldati russi e facendo riferimento a quanto avvenuto a Bucha, ha aggiunto: «Anche se avete cresciuto dei saccheggiatori, come possono essere diventati anche dei macellai?... Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione».

Bucha, il massacro e le fosse comuni: chi decide sui crimini di guerra? Possibile mandato di cattura per Putin?