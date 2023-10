Morgane Detective Geniale, stasera l'ultima puntata: come finisce tra l'investigatrice e Karadec? Trama, cast, location, la quarta stagione e la location

È arrivato il momento della resa dei conti anche per Morgane Detective Geniale. Stasera in tv su Rai1 alle 21.30 va in onda l'ultima puntata della serie francese che ha conquistato il pubblico italiano. Scopriamo dunque insieme attraverso le anticipazioni cosa succederà nelle ultime due puntate di Morgane Detective Geniale, in onda stasera.

Morgane Detective Geniale, stasera l'ultima puntata

Il primo episodio di stasera, mercoledì 11 ottobre, si intitola Fuk, Luk e Sau.

Anima Gemella, stasera in tv la nuova fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli: trama, cast, dove è girata e quanto dura

Serge, il padre della protagonista, dopo esser stato ferito a una gamba da un proiettile rivela che deve dei soldi a un gruppo di motociclisti, svelando il mistero dei 40mila euro che la detective e i figli avevano scoperto dietro alla lavastoviglie: ma la figlia e i nipoti li hanno già spesi tutti. Intanto Morgane è chiamata a risolvere un nuovo caso: Samir Masmoudi è stato trovato morto, travestito da coniglio, dopo al'addio al celibato del suo amico Will Zaho. Cosa è successo? Per scoprirlo Morgane si fingerà una wedding planner e si farà assumere da Zaho per poter indagare meglio sull'accaduto e per recuperare la somma che le serve per salvare suo padre dalle mani degli strozzini. Nel frattempo, il primo appuntamento tra Morgane e Karadec (Mehdi Nebbou) non va come previsto.

Come finisce la serie?

Il secondo episodio invece è intitolato Kikeriki. Morgane e Karadec indagano sull'omicidio del proprietario di una gioielleria. Sulla scena del crimine, Morgane riconosce alcuni gioielli rubati dal padre.

Non loro finalmente entrambi liberi e pronti ad uscire insieme!#morganedetectivegeniale pic.twitter.com/tW6vaL28Gs — Flav⎊ (@Darveyinbed) October 10, 2023

La detective, soprattutto, è costretta a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre. Durante una cena in cui i due sembrano riavvicinarsi, tutto precipita nuovamente quando Karadec scopre che Morgane è indirettamente coinvolta nell'omicidio del gioielliere.

Ecco il cast della serie francese

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Kremy Lewin: Timothee

Dove è girato

Le riprese della terza stagione sono cominciate a giugno 2022 e si sono concluse a marzo 2023, con varie pause in mezzo. Le location scelte per i nuovi episodi sono Lille, Lambersart, Roubaix, Armentières, Frelinghien, Cysoing, Bousbecque, Ronchin, Loos, Tourcoing e La Neuville.

La quarta stagione

Ottime notizie per i fan della serie tv. Visti gli ascolti, Morgane Detective Geniale 4 ci sarà. gli sceneggiatori Alice Chegaray-Breugnot e Julien Anscutter hanno confermato che la quarta stagione ci sarà.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 11 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Non solo: le riprese dei primi episodi si sono tenute nell’estate 2023.