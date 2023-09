Meghan Markle e il principe Harry "senza lavoro": il particolare che non è sfuggito

Ma che lavoro fanno? Sarà stata questa la domanda che nell'ufficio accrediti a Los Angeles si saranno fatti. Parliamo del principe Harry e di sua moglie Meghan inseriti nella lista VIP degli accrediti per il match tra il Los Angeles Football Club e l'Inter Miami. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre ha vinto la squadra ospite di Messi grazie a un super 3-1. Ma a incuriosire i fan era la tribuna vip. Tra i tanti ospiti, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Magic Johnson e LeBron James tra gli altri, anche i coniugi ex reali. Il loro nome era presente nella lista accrediti ma accanto non era indicata la professione a differenza degli altri ospiti. E per questo i social hanno ironizzato facendo diventare virale il post. Kate Middleton e il Principe William saranno rivali: la scelta della coppia

No occupation listed for Prince Harry - I suppose the “Prince” says it all. But poor Meghan Markle. She doesn’t even get “married to Prince.” pic.twitter.com/p19hTMdeil

— Elias Makos (@eliasmakos) September 4, 2023