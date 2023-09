Kate Middleton e il Principe William saranno rivali: la scelta della coppia

Martedì 5 Settembre 2023, 10:23

Kate Middleton e il Principe William si stanno preparando per una sfida molto particolare. Non si tratta di problemi coniugali o di motivi economici, menomale, ma di un argomento particolare: lo sport. Il rugby in particolare. La Principessa Kate e il Principe William, entrambi 41enni, si dirigeranno in Francia per la Coppa del Mondo di rugby questo fine settimana, e supporteranno squadre diverse. Il loro ufficio a Kensington Palace ha confermato che Kate assisterà alla partita del girone tra l'Inghilterra e l'Argentina a Marsiglia il 9 settembre, mentre William è pronto a vedere il Galles affrontare le Fiji in una partita del girone che si terrà a Bordeaux il 10 settembre. Secondo quanto riporta "People" il motivo delle diverse scelte non è misterioso: Kate è madrina della Rugby Football Union in Inghilterra, mentre William è un sostenitore di lunga data della Welsh Rugby Union. La coppia appassionata di sport si divertirà in sfottò tipici dei derby durante questo torneo. William e Kate spesso giocano a tennis e si sfidano in altri sport durante gli impegni ufficiali. Come ad esempio la alle Bahamas durante un tour ufficiale dei Caraibi a marzo dell'anno scorso.