Victoria dei Maneskin si «sgancia» dalla band: i Duran Duran la chiamano a suonare il basso

I fan possono stare tranquilli: non c’è nessuno scioglimento nell’aria. Tutt’altro. Tra pochissimi giorni, domenica 3 settembre, la rock band romana dei Maneskin darà il via dalla Explo Plaza di Hannover, in Germania, al tour mondiale “Rush! World tour”. E il 12 settembre il quartetto sarà tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards 2023 al Prudential Center di Newark, in New Jersey, dove - oltre ad esibirsi con il nuovo singolo “Honey (Are You Coming)”, che uscirà questo venerdì, 1° stetembre - proverà a portarsi a casa il premio come Best Rock. Intanto, però, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio cominciano a prendersi le loro soddisfazioni - e i loro spazi - oltre i Maneskin. Da solisti.

Victoria, la 23enne affascinante e sensuale bassista del gruppo, ha collaborato senza i suoi compagni di band con i Duran Duran.

Tutto vero: la musicista suona il basso in uno dei brani contenuti nel nuovo album dell’iconico gruppo britannico, “Danse Macabre”, che uscirà il 27 ottobre prossimo ed è ispirato a un concerto a tema Halloween che Simon Le Bon e soci hanno tenuto lo scorso anno a Las Vegas.

Victoria dei Maneskin: «La prima volta che ho provato attrazione per una donna? È stato disorientante. Per la società è normale essere etero»

Il brano in questione è una cover di “Psycho killer”, hit dei Talking Heads. Il nome di Victoria De Angelis figura, nell’elenco degli ospiti del nuovo album dei Duran Duran, accanto a quelli di leggende come Nile Rodgers degli Chic, Warren Cuccurullo (iconico chitarrista lanciato da Frank Zappa, prima di approdare alla corte di Le Bon e compagni) e l’ex del gruppo Andy Taylor, che sta combattendo contro un cancro alla prostata.

All’inizio dell’anno era stato Damiano David il primo componente dei Maneskin a «sganciarsi», si fa per dire, dalla band, firmando - da solo, senza gli altri compagni di gruppo - il brano portato in gara da Mara Sattei al Festival di Sanremo 2023, Duemilaminuti.