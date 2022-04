Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin colpisce ancora Instagram: il nudo “integrale” infiamma il web

È libera e ama mostralo. Victoria De Angelis, la biondissima bassista dei Maneskin, non si nasconde e, oltre che sul palco anche su Instagram, ama mostrarsi senza filtri nè sovrastrutture con i suoi fan. E loro apprezzano. L'ultima carrellata di immagini accende il web.

Victoria de Angelis contro Instagram, la "vendetta" è in topless: fan impazziti sul web per la bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis, la foto nuda infiamma il web

Dopo i trionfi dei mesi scorsi, i Måneskin sono ormai stabilmente a Los Angeles. Ma non si tratta di una vacanza: la band romana è infatti impegnata a tempo pieno nella preparazione del nuovo album. Damiano David e soci lavorano sulle canzoni che finiranno sul loro nuovo disco, la cui uscita è prevista entro la fine del 2022. E tra una sala prove e un appuntamento non mancano momenti di svago.

L'esperienza a Los Angeles

Ieri la 22enne al ritorno da una serata passata tra amici ha condiviso sulla sua bacheca il "Best Of" delle ore appena trascorse. E tra un karaoke e un cocktail spunta la foto nuda. Non completamente perché Victoria ci aveva provato già a mettere un'immagine di nudo integrale, ma era stata bloccata da Instagram quindi ora sa come elude le regole del social. Capelli sciolti, lenzuola sui fianci e petto nudo, ma sul capezzolo un fiorellino celeste a coprirlo.

La strategia della bassista continua a funzionare: può mostrarsi nuda, ma con il capezzolo coperto, e continuare ad ammaliare i suoi oltre 3 milioni di follower. I commenti fioccano non è il momento di stare "Zitti e buoni" per i fan.