Damiano David, l'icona sexy dei Maneskin compie 23 anni: i festeggiamenti rock

Sarà stato un compleanno davvero speciale quello festeggiato da Damiano David, frontman dei Maneskin la scorsa notte. Nonostante le candeline sulla sua torta siano solamente 23, il cantante romano può certo dire di aver vissuto un ultimo anno straordinario, arrivato a scalare le vette delle classifiche musicali mondiali. Gli auguri per lui arrivano oggi da ogni parte del mondo.

Damiano David festeggia il suo compleanno, fan scatenati sui social

I primi auguri per Damiano David arrivano dalla stessa rockband che posta sul proprio profilo instagram un video in cui il cantante è ripreso in sala registrazione e a petto nudo.

Gli auguri dei Maneskin

Poi il messaggio postato dalla bassista Victoria De Angelis, che pubblica una foto di Damiano sorridente davanti una torta con tanto di cuoricini. "Auguri principessa" scrive invece il chitarrista Thomas Raggi sulla propria pagina social.

Gli auguri di Thomas Raggi

Ma dal cirillico allo spagnolo i messaggi di auguri arrivano per lui in tutte le lingue del mondo. Chissà se Damiano avrebbe mai immaginato solo un anno fa di spegnere le 23 candeline con così tanti successi alle spalle. Dapprima la vittoria al Festival di Sanremo con "Zitti e Buoni", poi il trionfo all'Eurovision, fino alla conquista dei palchi americani più importanti.

Lo scorso 3 gennaio a compiere gli anni era stata la fidanzata del frontman dei Maneskin Giorgia Soleri. In occasione del suo 26esimo compleanno Damiano aveva posta nelle storie una foto inedita che li ritraeva felici e vestiti a festa.