Damiano David, il frontman dei Maneskin torna sui social: la foto commuove il web. Gli auguri speciali a Giorgia Soleri

Aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social network Damiano David. Ma ora è tornato. Il frontman dei Maneskin nei giorni di festa aveva detto di aver bisogno di prendersi un po' di tempo per se e per i suoi affetti. «Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto». Aveva risposto così ai follower che non attendevano altro che sue notizie dopo che da oltre 6 giorni non postava foto. E per annunciarlo Damiano lo ha fatto a modo suo: una foto in boxer a torso nudo con il sole che gli illumina il volto filtrato da una finestra. E mentre i fan chiedono al cantante di non sparire la fidanzata arriva in suo soccorso: «La serenità ti sta proprio bene». Ma dopo 3 giorni dall'annuncio arriva il dolcissimo scatto pubblicato nelle storie del frontman.

Damiano dei Maneskin, fan preoccupati per l'assenza dai social. «Basta dare di matto, non mi sono perso»

Damiano David, la foto che fa sciogliere il web

In occasione del compleanno di Giorgia Soleri, che ieri ha compiuto 26 anni, Damiano posta nelle storie una foto inedita che li ritrae felici e vestiti a festa. Nonostante la sfrontatezza con cui il cantante cavalca tutti i palchi nella vita privata Damiano è riservato e vive la sua realzione con giorgia a luci spente.

Gli auguri speciali a Giorgia Soleri

Non mancano però occasioni in cui David fa spuntare foto con la fidanzata. La foto di ieri ha fatto impazzire il web. Gilet scuro, pantalone verde bottiglia, camicia e cravatta per lui, lei in abito di pizzo longuette, i due sono elegantissimi e pare proprio siano pronti per andare a festeggiare il compleanno della Soleri. «Auguri Pape» e un cuore rosso incorniciano lo scatto e rendono tutto di una tenerezza disarmante.

Maneskin, Damiano David nei panni di Paul Newman nel docufilm? L'indiscrezione

La storia tra Damiano e Giorgia

Della riservatezza del cantante ne è dimostrazione anche il fatto che nessuno fino a poco tempo fa sapeva neanche dell'esistenza di Giorgia Soleri, ma dopo i rumors di presunti flirt che gli sono stati affiancati (tra cui è uscito fuori anche il nome di Victoria De Angelis, bassista della band) che ha sempre smentito è stato proprio Damiano a togliere ogni dubbio. Con una foto in cui abbracciava a Soleri Damiano scioglie le incertezze: «Dopo quattro anni si può dire o no?», Una storia forte quella tra i due ragazzi che hanno vissuto anche a distanza, la modella infatti viveva a Milano ma per amore ha poi deciso di trasferirsi a Roma città del suo fidanzato. «Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per sei anni. Ma ora basta», aveva scritto, facendo chiaramente intendere che che l’amore con Damiano stesse andando talmente bene da cercare casa insieme. La loro unione è percepibile anche seguendo le pagine social dei due giovani, ognuno commenta le foto dell'altro motivandolo e rispettandolo.