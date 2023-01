Vialli, Arianna Mihajlovic posta la foto con Sinisa: «Sai quante partite lassù»

«Sai quante partite lassù». Così Arianna Mihajlovic ha voluto ricordare Gianluca Vialli, morto oggi a 58 anni dopo cinque anni di battaglia contro il tumore al pancreas. Su Instagram ha pubblicato una foto insieme al suo Sinisa mentre combattevano in campo, uno con la maglia della Sampdoria e l'altro con quella della Juventus.

Arianna Mihajlovic, il post per Vialli

Poche settimane fa, il 16 dicembre, è morto anche un altro grande del calcio, Sinisa Mihajlovic che non è riuscito a sconfiggere la leucemia. Per omaggiare Vialli, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ha postato su Instagram una foto commovente. Sotto il post sono apparsi subito migliaia di like e commenti che hanno omaggiato e ricordato i due grandi giocatori che hanno contribuito alla storia del calcio italiano e non solo.