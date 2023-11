Veronica Pepararini incinta, svelati i motivi della gravidanza a rischio: «Dobbiamo fare controlli ogni 48 ore. Ora dobbiamo alla fine con entrambe le piccole»

Veronica Peparini torna su Instagram per raccontare ai suoi follower i problemi relativi alla sua gravidanza gemellare. Solo qualche giorno fa il uo compagno Andreas Muller aveva spiegato che avevano fatto degli esami di controllo che on erano andati bene, ora è lei a spiegare cosa sta succedendo. «Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. Nel mio caso ringrazio per l’onestà la mia ginecologa».

Veronica Peparini incinta, i problemi della gravidanza

Uno sfogo fiume quello che la coreografa fa su Instagram. «La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente.

Il post fiume

Veronica vuole essere chiara: «Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web». Dopo aver ringraziato i medici del Bambino Gesu' aggiunge: «Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole».