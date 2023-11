Veronica Peparini incinta, Andreas Muller e la gravidanza: «La visita non è andata come doveva andare»

La settimana scorsa a Verissimo era arrivata la notizia della doppia gravidanza. Ora, con una storia su Instagram, l'annuncio che la visita non è andata come doveva andare. Un momento difficile per Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno chiesto ai fan di rispettare questa situazione delicata.

L'annuncio su Instagram

Con una storia su Instagram, il ballerino Andreas Muller ha comunicato che la gravidanza della compagna Veronica Peparini non sta procedendo come previsto:

«Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori».

Poche ore prima, la stessa Veronica Peparini aveva scritto sui social di essere diretta all'Ospedale Bambino Gesù di Roma per i controlli di routine.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan hanno già espresso tutto il sostegno alla coppia e alle due bambine.

