Venezia 2023, con Ema Stokholma e Nicolas Maupas i “Next Generation Awards”: premiati i nuovi talenti del Cinema e della Tv

Alla Biennale di Venezia, durante l’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica, i “ Next Generation Awards ” celebrano ancora una volta i talenti emergenti e la creatività italiana. Presentato da “Mi-Hub Agency” e “Man in Town”, l’evento annuale è ormai diventato un faro per le stelle nascenti dell'industry made in Italy. Tra gli attori rivelazione spiccano i nomi di Mattia Carrano, Domenico Cuomo, Andrea Dodero e Sebastiano Pigazzi mentre Lea Gavino e Fotinì Peluso brillano tra le interpreti femminili.

I vincitori

Il riconoscimento speciale “Ciak Generation” è stato assegnato a Cuomo per il suo percorso professionale in ascesa, i vincitori della scorsa edizione Nicolas Maupas, Carolina Sala, Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggioli sono tornati al Lido per consegnare i premi di quest’anno.

Special award anche ad Ema Stokholma, al secolo Morwenn Moguerou, che ha pubblicato "Per il mio bene" con Harper Collins, un libro autobiografico in cui racconta la sua infanzia travagliata e la perseveranza nel mantenere viva la speranza. Morwenn è un’artista a tutto tondo: pittrice, cantante, dj e speaker radiofonica, ha dimostrato di essere capace in diversi campi dell’entertainment.

Lo scrittore fiorentino Daniele Giannazzo, invece, è stato omaggiato quale miglior creator di cinema e serie tv in Italia: l’autore è un grande esperto di serialità e ha dato vita ad una community di fedelissimi battezzata proprio “Daninseries”. Il suo modo di comunicare ha rivoluzionato l’universo filmico seriale, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella “Campari Lounge - Terrazza Biennale” con un red carpet stellare e un cocktail party esclusivo. L’illustratore Jacopo Ascari ha realizzato sette opere uniche in cui i ritratti dei protagonisti si fondono con i luoghi più iconici della Serenissima. «Con la terza edizione si conferma l'impegno nella ricerca dei volti più interessanti del panorama cinematografico nostrano. Siamo orgogliosi ed emozionati di vedere come i premiati degli anni precedenti abbiano continuato a ricevere riconoscimenti e ruoli importanti. Stiamo al fianco dei talenti più autentici sin dall'inizio e li supportiamo attraverso progetti come Next Generation Awards», spiega Federico Poletti, fondatore di "Man in Town", accanto a Massimo e Federico Pozzi Chiesa.

Poi un happening ospitato dal format "Artista a bordo" e curato da Riccardo Benedini. Jacopo Gonzato, figura di rilievo della Galleria Rossana Orlandi di Milano, ha guidato gli invitati alla scoperta della sua "sound geometry" in un viaggio straordinario nella geometria del suono. Location d'eccellenza è stata “Il Nuovo Trionfo”, un antico trabaccolo tuttora in navigazione sul Mare Adriatico. Con quasi cento anni di storia, affascina e cattura lo sguardo grazie al suo ormeggio spettacolare in Punta della Dogana, nel cuore di Bacino San Marco.