Vasco Rossi, sesso durante il suo concerto a Salerno. Il video della coppia diventa virale su TikTok

Scandalo al concerto di Vasco Rossi a Salerno, sui gradoni laterali di acesso all'Arechi, una persona ha notato e ripreso con il telefono due giovani durante un atto sessuale. L'uomo ha deciso di postare il video su Tiktok, riscuotendo successo e viralità in pochissime ore.

La piattaforma ha provveduto subito alla rimozione del video, poiché non rispetta la regole vigenti sul social. La scena però ha gia fatto il video del web, è stata ripostata da più utenti su Tiktok stesso e su altri social e l'autore stesso del video ha chiesto il perchè della rimozione del contenuto.

Vasco Rossi: «Facebook mi ha bloccato un video perché non rispettava i diritti d'autore, ma l'autore sono io»

Il video rimosso da TikTok

Secondo l'utente i volti della coppia non erano riconoscibili, non andando quindi ad intaccare la privacy dei due giovani, ma la policy di Tiktok è molto chiara e ferrea e di conseguenza il video non verrà riabilitato.

Nella clip, il fan inquadra la Curva Sud dello stadio mentre Vasco canta Rewind.

Ironia della sorte, i due spettatori hanno dato libero sfogo alla passione proprio mentre il Blasco cantava: «Fammi godere».