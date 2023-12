Grande Fratello, pagelle: Mirko, caduta di stile (3), Rosanna chi? (4), Sara che disagio (2), Max e la “sindrome di Luzzi” (3), Fiorda regina (9)

Grande Fratello rischia tutto. Dacché il nuovo format era partito con l'intenzione di lasciare fuori dalla porta rossa ogni dinamica che richiamasse al trash delle scorse edizioni, ora fa retromarcia. E cerca di ripartire con i personaggi del reality piu' trash, ma anche piu' seguiti, che Mediaset abbia in casa: Temptation Island. Ma qualcosa non funziona. Cosa? I personaggi in questione. Mirko, Greta e Perla. Era tutto in mano a loro (e sul fatto che Canale 5 puntasse su di loro dobbiamo farci una domanda), ma non ce la fanno. Sono privi di vitalità come lo sarebbe un lanciatore di coriandoli dopo una sessione di crossfit. Non convinto Signorini ieri ripropone un faccia a faccia tra loro tre, il risultato? La noia. Vediamo dunque le pagelle della puntata andata in onda ieri sera.