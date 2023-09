Umberto Bossi compie 82 anni, la festa di compleanno tra pochi intimi e gli auguri di Salvini

Il fondatore della Lega Umberto Bossi compie oggi 82 anni: «Tanti auguri Umberto!», lo omaggia Matteo Salvini, che già negli scorsi giorni ne aveva ricordato la data del compleanno dal palco di Pontida.

I festeggiamenti

Bossi festeggerà con pochi intimi nella sua casa di Gemonio (provincia di Varese).

Gli auguri arrivano anche dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ne approfitta per ricordarne l'incisività nella politica italiana e porre l'accento su uno dei temi più cari al partito: «L'ho ricordato e ringraziato domenica dal palco di Pontida, lo saluto oggi nel giorno del suo compleanno: tanti auguri a Umberto Bossi, per me un amico vero oltre che il fondatore della Lega, l'uomo che ha dato il via ad una rivoluzione politica oggi portata avanti in continuità da Matteo Salvini», ha dichiarato Calderoli.