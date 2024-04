Adrian Schiller, morto a 60 anni l'attore di "The Last Kingdom". L'agente: «Scomparso in modo improvviso e inaspettato»

È morto all'età di 60 anni Adrian Schiller, attore britannico noto per i suoi ruoli in "The Last Kingdom" e nella serie "Victoria". A dare la notizia il suo agente Scott Marshall Partners, che lo ha rappresentato per più di tre decenni: «È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi siamo devastati dalla perdita. La sua morte è stata improvvisa e inaspettata e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue cause».

La scomparsa

