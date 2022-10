Lunedì 17 Ottobre 2022, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:37

Montecarlo mon amour. Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in un luogo sacro per l'ex capitano giallorosso: uno stadio. E per giunta nel Principato, uno dei posti del cuore di Francesco. Proprio lì dove spesso smaltiva le tensione da giocatore, dove più di una volta era volato con Ilary. Lì, dove il casinò spesso lo chiama. I due ieri hanno assistito, senza nascondersi più e soprattutto uno vicino all'altra, a una partita di calcio. E non sono sfuggiti alle telecamere della tv francese Canal+ mentre guardavano la partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont allo stadio Louis II. Una presenza che ha stupito l'emittente televisiva d'Oltralpe che sul proprio canale Twitter ha scritto: «Francesco Totti è presente al Louis-II!». Ma quella di ieri non è stata certo la prima volta che Francesco e Noemi sono stati a Montecarlo. Avevano passato lì alcuni giorni insieme già a maggio, alle terme presso il lussuoso Thermes Marins. E non è nemmeno la prima volta che i due hanno visto una partita insieme. Anzi. Galeotta fu Roma-Genoa, lo scorso febbraio. All'epoca però pochissimi erano a conoscenza della loro relazione, tanto che lei seguì il match a qualche poltroncina di distanza dall'ex numero 10. Da lì a poco, però, il gossip sarebbe divampato, fino all'annuncio della separazione con Ilary Blasi. Totti e Noemi erano stati anche a Tirana per la finale della Conference League, poi vinta dai giallorossi contro il Feyenoord. La donna però è rimasta in incognito: voli separati, stesso hotel ma camere diverse, massima discrezione.

SEMPRE INSIEME

Totti e Noemi hanno deciso di volare a Montecarlo per allentare un po' le tensioni accumulate nelle settimane precedenti. Venerdì, infatti, anche se lui e Ilary non erano presenti si è tenuta la prima battaglia di quella che ormai è stata ribattezzata La guerra dei Rolex: la prima udienza per la separazione. In aula erano presenti solo i rispettivi avvocati ma il nervosismo ovviamente serpeggia da tempo. La scorsa settimana Francesco e la nuova compagna sono stati pizzicati in un ristorante del centro di Roma con due legali. E probabilmente stavano intavolando la strategia da opporre a quella di Ilary. Secondo qualcuno, Totti, a Montecarlo, avrebbe colto l'occasione anche per andare a scoprire qualche giovane calciatore di talento da inserire nella sua scuderia. Ma la notizia è un'altra: Totti e Noemi non si nascondono più. Vivono il loro amore alla luce del sole e dei riflettori.

A prendere in mano la situazione sarebbe stata proprio Noemi. Dapprima organizzandogli la festa di compleanno, a fine settembre, a L'isola del pescatore di Santa Severa. Il ristorante preferito di Totti. Ma non è tutto perché poche settimane dopo rieccoli, preda dei paparazzi in un ristorante della Capitale. Stavolta sembrano proprio una famiglia felice. Ci sono i due figli di lei e la piccola Isabel. Impossibile non notare l'anello che luccica al dito dei due. Pare sia «una promessa giunta dopo 10 mesi d'amore ufficiali che prelude a un futuro insieme». Dopo le foto rubate è stato lo stesso Francesco a pubblicare sul suo profilo Instagram un video di una serata in discoteca dove appare anche la sua nuova compagna. Video che, in realtà, è stato girato da un grande amico della coppia, ovvero Alex Nuccetelli. Sì, proprio lo stesso che aveva fatto conoscere Francesco e Ilary. Musica, canti, balli e poi l'inno della Roma. Sintomo che tutto procede in una sola direzione: una vita insieme. E non è un caso che Totti abbia anche puntato gli occhi su un attico a Roma Nord, stravolgendo la geografia del derby capitolino. Una soluzione ideale per ospitare anche i figli, nel rispetto degli accordi di separazione. Il trasferimento sarebbe imminente.



LA STRATEGIA DI ILARY

E Ilary? La strategia della Blasi è decisamente diversa. Ieri era al circo insieme alla piccola Isabel. Niente paparazzi intorno. D'altronde ha deciso di centellinare la sua agenda partecipando solo a eventi dall'aura culturale allontanando così ogni possibile gossip sui suoi flirt. Subito dopo l'estate ha esordito con la prima al Teatro dell'Opera di Roma per il debutto del balletto di Eleonora Abbagnato. Tra l'altro, la moglie dell'ex compagno di squadra di Totti, Federico Balzaretti. Ma c'è di più perché a quell'evento si presentò con un'amica dal nome non certo casuale: Noemi B. che sta per Noemi Bonomo. Poi eccola apparire insieme ad alcuni amici ai Musei Vaticani per una visita privata guidata dal custode delle chiavi. E infine alla mostra di Andy Wharol allo spazio d'arte Ex vaccheria proprio a due passi da casa sua. Unica pecca una multa presa per divieto di sosta mentre ironizzava sul giallo dei Rolex in un video. Una delle clip che sta girando per Striscia la notizia. La serie continua.