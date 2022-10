Totti e Noemi, il capitano esce allo scoperto (anche) sui social: ieri la cena in un noto locale di Roma nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono piu', anzi, e sull'anulare di entrambi appare lo stesso prezioso anello. Dopo mesi e mesi di paparazzate e smentite, ora incontrarli insieme per la Capitale non è poi così difficile. Ma d'altronde sono prossimi anche alla convivenza. Ieri, serata di festeggiamenti con champagne e candeline in un noto locale di Roma nord. Un ristorante famoso per le sue cene spettacolo, e loro sono li' insieme seduti l'uno di fianco all'altro. Anzi a dire la verità Totti è seduto, Noemi in un attillato e scollato abito nero, balla audace al fianco del suo pupone. Gli amici sono quelli di sempre per Francesco, Alex Nuccetelli tra tutti. Lui che è il cupido per il numero 10 della Roma, lui che ha fatto conoscere prima Ilary e poi Noemi al capitano, è ancora lì, sempre di fianco al suo amico. E' proprio Totti ha postare un video nelle sue storie Instagram, proprio a voler dimostrare che lui non ha piu' nulla da nascondere.

Noemi Bocchi: «Maltrattata dal mio ex». La nuova compagna di Totti va in tribunale

Totti e Noemi, la cena a Ponte Milvio

Impossibile non notarli, così il cantante dal palco blocca la sua esibizione per intonare l'inno della Roma e il ristorante si accende. Grazie Roma e Grazie France' gli urlano, insomma al Capitano è proprio vero, gli si perdona tutto.

Francesco a Roma nord, Ilary a Milano?

Si traferirà a Roma nord il capitano, lui che per anni è stanno l'emblema dell'Eur/Torrino sta per arrivare a Vigna Clara. La casa è stata affittata e si parla di un appartamento all'ottavo piano con attico e vista mozzafiato su Roma. E' stato visto entrare e uscire dall'immobile Francesco una ventina di giorni fa. Il trasloco, a detta dei rumors capitolini, è imminente. Ma solo nei prossimi giorni sapremo se coinciderà davvero, come sostengono i soliti bene informati, con l'inizio della convivenza col suo nuovo amore, Noemi Bocchi. A Ilary Blasi per il momento, rimarranno le 25 stanze all'Eur dove continuerà a viverci con i tre figli Christian, Chanel e Isabel, casa che dopo il divorzio dovrebbe rimanere ai ragazzi. Ma anche lei è pronta a fare le valigie e a ripartire da zero. Pare infatti che la conduttrice sia vicina all'acquisto di una casa nel centro di Milano. Vite nuove, case nuove.

Un taglio al passato per entrambi i protagonisti della telenovela piu' chiacchierata e seguita dell'estate 2022.