Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti in tribunale: è parte civile in un processo

Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti questa mattina, 12 ottobre, è arrivata questa mattina a piazzale Clodio dove è in programma un'udienza di un procedimento che la vede parte offesa. Il Tribunale, accogliendo la richiesta del legale di parte civile, ha disposto che il processo si svolga a porte chiuse per garantire la riservatezza delle audizioni in corso.