Totti, Ilary e i Rolex. «Gli orologi dovranno rimanere nella disposizione di entrambi»: lo ha stabilito il giudice

Totti, Ilary e i Rolex: dovranno rimanere nella disposizione sia di Ilary Blasi sia di Francesco Totti i quattro Rolex al centro di una vera e propria «guerra» tra l'ex calciatore della Roma e la showgirl. Lo ha stabilito il giudice del tribunale civile di Roma esprimendosi nella causa «possessoria». Quanto stabilito non riguarda la proprietà ma il possesso degli orologi, la cui restituzione era stata sollecitata dall'ex capitano giallorosso.

In base a quanto si apprende adesso tocca alle parti trovare una intesa per l'uso dei Rolex che in questo momento sono nella disponibilità della Blasi.