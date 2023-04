Tott-Ilary, la villa all'Eur con due piscine e campo da padel: quanto vale, mutuo e spese di gestione

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta diventando una guerra dei beni da dividersi. Tra questi una villa da sogno in zona Eur che il Tribunale per il momento ha assegnato alla conduttrice de L'Isola dei Famosi. Una villa pazzesca come descrivere anche il settimanale Gente. Si parla di millecinquecento metri quadrati, 25 stanze, due piscine (una interna e una esterna), un campo da tennis, uno da calcetto e uno da padel, una Spa, una sala giochi, una stanza di cimeli calcistici, un’altra per l’home theatre. Il tutto circondato da un parco enorme, con piscina e campi sportivi. Valore stimato: 18 milioni di euro. Niente male, davvero...

Ilary Blasi: «La villa all'Eur? Totti può entrare quando vuole». Tapiro da "Striscia" per la gaffe sui «normodotati»

Totti-Ilary, l'assegno di mantenimento

Come detto il primo round di questo infinito incontro l'ha vinto lei, l'ex signora Totti. Il giudice Simona Rossi, della I sezione del Tribunale civile di Roma, dopo la prima udienza ha emesso il provvedimento d’urgenza e ha confermato lo status quo. Ribadendo che nella villa devono abitare mamma Ilary con i tre figli Cristian, 17 anni, Chanel, 15, e Isabel, 7. Ma l'incontro non è finito e Francesco vuole riavere la sua villa.

Oltre alla casa, a Ilary va anche un assegno mensile di 12.500 euro (poco più di 4 mila euro a figlio), mentre Totti continuerà a pagare il mutuo. L’ex calciatore dovrà inoltre far fronte al 75 per cento delle spese scolastiche dei figli.

Le spese di gestione della villa

Ma nella vittoria di Ilary si nasconde anche una possibile sconfitta. E parliamo delle spese di gestione della villa che sarebbere ricadute tutte su di lei. I bene informati hanno fanno notare che l'ultima bolletta del gas ammonta a quasi 10 mila euro. Alle spese delle utenze bisogna poi aggiungerci il mantenimento del parco e della piscina e il personale di servizio presente in casa. Insomma si parlerebbe di spese pari a 30 mila euro.

Come sottolinea ancora il settimanale diretto dal direttore Umberto Brindani nella villa all’Eur già da diverso tempo il suo fidanzato Bastian Muller si ferma a dormire, cosa che avrebbe fatto molto arrabbiare Totti che nel frattempo ha deciso di andare a vivere a Roma Nord con Noemi Bocchi. Il secondo round è fissato il prossimo 20 settembre. E chissà come andrà a finire...