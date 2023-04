Divorzio Totti Ilary, lei aveva chiesto 24mila euro (poi scesi a 13). Il capitano voleva la villa e i figli per metà anno: aveva offerto zero di mantenimento

Sia Francesco Totti sia Ilary Blasi sono contenti della decisione presa dal tribunale, almeno sul mantenimento. Nonostante il duello giudiziario si trascini ormai da otto mesi - prima con la "guerra del guardaroba" per Rolex, borse e scarpe griffate, poi con la vera e propria separazione - un accordo extragiudiziale tra i due non è stato finora raggiunto. Adesso, invece, i provvedimenti provvisori del giudice Simona Rossi del Tribunale civile di Roma sembrano mettere entrambi d'accordo sulle questioni economiche, che riguardano il mantenimento dei tre figli e che poi, di fatto, a parte il vitto e l'abbigliamento, si traducono nelle spese di gestione della mega villa all'Eur assegnata alla Blasi; in cui lei vivrà con Cristian, Chanel e Isabel, e, se vorrà, anche con il nuovo fidanzato Bastian Müller.

LE PRETESE

Ma quali erano le pretese dei due coniugi? Totti voleva tutta la casa per sé e trascorrere con i figli lo stesso tempo concesso alla moglie: insomma, nel complesso, metà anno ciascuno. Nell'ipotesi in cui il giudice avesse accolto questa istanza, l'ex calciatore non voleva pagare nessun mantenimento. In subordine, aveva proposto un assegno cumulativo per i tre figli da 2mila euro o al massimo da 6mila euro. Per questo la decisione del Tribunale, di fargli sborsare 13mila euro al mese, più il 75% delle spese scolastiche, è stata accolta con molta soddisfazione dagli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, che difendono la conduttrice di Mediaset.

Trapela dall'entourage del "pupone", assistituto dall'avvocato Antonio Conte, che anche lui è contento del risultato ottenuto, a fronte della richiesta che aveva avanzato Ilary nel suo atto di citazione: 24mila euro di mantenimento per i tre figli, più il 100% delle spese straordinarie per i figli. Anche se poi, durante l'udienza presidenziale, la pretesa della showgirl era scesa a 13mila euro. C'è da dire che l'ex letterina, al momento, guadagna più dell'ex numero 10 della Roma: lei conduce infatti il programma di successo "L'isola dei famosi", incassando per ogni puntata decine di migliaia di euro; lui invece, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, vive del suo lavoro di talent-scout e degli sponsor. Inoltre, deve sobbarcarsi rate molto esose per il mutuo della villa all'Eur, anche più "pesanti" del mantenimento che dovrà pagare ai figli.