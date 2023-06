Totti e Ilary: lei deve riportare i Rolex in banca, lui può tenere la Smart perché la Blasi non rivuole il regalo

Ilary Blasi non doveva svuotare la cassetta di sicurezza cointestata dove erano custoditi i Rolex, perché non le erano stati regalati; mentre Francesco Totti non doveva toglierle le chiavi della Smart, che gli era stata regalata dalla moglie, perché in quel momento ancora convivevano. Un colpo al cerchio e una alla botte, il giudice della settima sezione civile del Tribunale di Roma ha "bacchettato" i due ormai ex coniugi, in quella che da "guerra del guardaroba" si è trasformata in una "guerra di scaramucce". Secondo il magistrato, infatti, i quattro costosi orologi contesi devono restare in "co-possesso" dell'ex capitano giallorosso e della conduttrice di Mediaset: per questo lei dovrà riportarli in banca, in un luogo deputato alla custodia che si anche nella disponibilità del "pupone".

Totti, Ilary e i Rolex. «Gli orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi»: lo ha stabilito il giudice

Sulla vicenda della Smart, invece, il giudice Francesco Frettoni ha ritenuto che sia stato Totti a commettere un "illecito civile" togliendo le chiavi alla Blasi, almeno fino a quando i due convivevano.

Considerato però che ora non abita più nella villa dell'Eur e che l'auto è intestata a lui, la questione non è più attuale e quindi l'istanza della showgirl è decaduta.

Anche perché quella macchina era stata donata al marito e lei, come prevede il bon-ton, non rivuole indietro il regalo.