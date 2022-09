Totti e Ilary, D'Agostino a Domenica In: «Lui ha i messaggi erotici della ex e il video in cui ruba i rolex»

«Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza». Roberto D’Agostino ha lanciato la bomba a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier il direttore di Dagospia è un fiume in piena sulla relazione finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi con rivelazioni inedite sulla coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. D'Agostino ha spiegato che il matrimonio tra i due era in crisi da tempo per colpe congiunte.

La crisi iniziata da almeno 5 anni

«Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto» ha detto il giornalista «La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l'inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d'ombra provoca cose devastanti nella testa». Tuttavia mentre Totti viveva il suo "inferno personale" la popolarità di Ilary era in ascesa, proprio nel 2017 - anno di addio al calcio del capitano - lei diventava conduttrice di punta di Mediaset . Sarebbe in quel momento che Ilary avrebbe cominciato ad allontanarsi "Ma nessuno poteva scriverlo perchè Totti a Roma è l'ottavo re", dice D'Agostino.

Totti e Ilary, Simona Ventura: «Conosco bene i loro avvocati, niente è lasciato al caso»

Ha giurato davanti ai figli di non conoscere Noemi

Tra i retroscena svelati da D'Agostino anche uno sulle smentite di Totti e Ilary sulle notizie circolate a febbraio sulla crisi (pubblicate proprio da Dagospia). «Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non consocerla. Lui ha giurato e lei è andata dall'amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito». La crisi c'era ma secondo D'Agostino Ilary non pensava che ci fosse una terza persona. La scelta è stata aspettare per pubblicare un comunicato congiunto sulla separazione: "Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l'annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi".

I messaggi erotici di lei e il video dei Rolex

Roberto D'Agostino prosegue nel suo racconto, alzando la posta e riferendo due notizie in suo possesso: gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary Blasi e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe Ilary Blasi e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza. L'ultima intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro, perché lei ha altre storie' dice il capitano e cita anche di alcuni messaggi trovati sul cellulare di Ilary. Messaggi dal contenuto erotico che lui avrebbe - secondo D'Agostino - screenshottato e salvato sul suo telefono. Anche sui Rolex l'ex capitano avrebbe in mano una prova determinante: un video (che si sarebbe fatto consegnare dalla banca) in cui si vedono Ilary e il padre che portano via la cassetta di sicurezza con i Rolex.