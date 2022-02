Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve

Belve, il programma di Francesca Fagnani riaccende i riflettori. Ospite per la prima puntata nello studio di Rai 2 una Pamela Prati che è un fiume in piena e parte il primo scoop. Al centro dell'intervista il caso Mark Caltagirone, anche se la Fagnani aveva invitato la showgirl per parlare della sua carriera e delle "prime donne" degli show di un mondo che non esiste più. Ma il caso Caltagirone è più forte di qualsiasi raggiungimento professionale. La vicenda è nota a tutti: era il 2019 quando si è parlato in lungo e in largo dell’inesistenza del fidanzato di Pamela. Con accuse alle sue "amiche", Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, poi le sue lacrime in cui la Prati ammetteva di essere vittima. Le tre donne si sono così, all'epoca, lanciate accuse a vicenda, Barbara D'Urso con questo caso ha riempito puntate di Live Non è la d’Urso. L'ex del Bagaglino anche lei ospite del salotto di Canale 5 aveva una volta abbandonato lo studio e un'altra volta non si era proprio presentata a Cologno. E su questo arriva la dichiarazione «shock», tanto per dirla alla D'Urso.

Belve, Pamela Prati conferma la denuncia a Barbara D'Urso

La giornalista di Belve ha indagato: «Se il sito Dagospia non avesse rivelato tutta la verità, come sarebbe finita?», l’ex dive del Bagaglino ha replicato: «Non lo so, magari non sarei qui». Quando poi la Fagnani ha insistito chiedendo: «Ma quel matrimonio ci sarebbe stato? Con un poveretto a far finta di essere Mark Caltagirone?», la Prati ha dato una risposta choc: «Non lo so, invece lei si deve domandare chissà se potevo essere ancora qui e potevo respirare», ammettendo poi di aver mentito perché costretta. Pamela Prati ha poi spiegato perché non prende più parte ai programmi Mediaset: «Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso».

La D'Urso rifiuta l'invito della Fagnani

La replica dalla conduttrice di Pomeriggio 5 sicuramente arriverà, ma non tramite una contro-intervista. Mentre Pamela Prati ha accettato infatti volentieri di partecipare a Belve, Barbara D’Urso ha rifiutato. La Fagnani ha ammesso che l’ha invitata anche in passato, ma che la sua risposta è sempre stata negativa. «Le ho fatto arrivare indirettamente l’invito ma non ha accettato. Credo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli».