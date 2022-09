Giovedì 15 Settembre 2022, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 11:20

Ilary Blasi va al Costanzi di Roma per assistere allo spettacolo di Eleonora Abbagnato, Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi con la figlia Isabel. E l'avvocato matrimonialista del Pupone, Annamaria Bernardini de Pace è a Monopoli, per il parrucchiere di fiducia e - si dice - per trascorrere un po' di tempo giocando con i nipoti. La "divorzista" più famosa d'Italia, protagonista in cause che hanno fatto la storia del "divorzio all'italiana", è partita proprio dalla Puglia. E se qualche tempo fa diceva di avere questa terra «nel sangue, come il mio mestiere di avvocato matrimonialista», non c'è da stupirsi. È il legame forte con le origini, con la famiglia: papà avvocato di Lecce, mamma avvocato di Monopoli. «Anche se sono nata altrove, il legame con la mia terra d’origine rimane fortissimo: ho sempre nell’anima, nella testa e nel cuore le mie estati in Puglia. Io e i miei fratelli ne abbiamo sempre amato la storia, la terra, la cucina, il sole e il mare, insomma tutto», raccontava a Eccellenzeitaliane pochi anni fa.

Annamaria Bernardini de Pace, chi è l'avvocato di Totti: le origini e l'infanzia

Nata nel 1948 a Perugia, dove il padre fu trasferito come Pretore subito dopo il matrimonio. Per qualche tempo la famiglia ha vissuto ad Alessano, sempre per seguire la carriera del padre, poi il trasferimento a Chiavenna, in Valtellina. La Puglia, però, le è rimasta nel cuore. È cresciuta in un collegio a Monza, come gli altri tre fratelli. Quando il padre si trasferì a Milano, prima ancora del collegio, lo seguì solo lei e racconta di aver persino dormito nella "stanza dei magistrati", in tribunale. Ha sempre voluto scrivere e da Indro Montanelli arrivò l'illuminazione per la carriera di giurista. “Annamaria - le disse lui -, presto nella famiglia entrerà la nuova variabile dell’innamoramento per un altro. Vedrai quante separazioni ci saranno! Lascia perdere gli artisti. Dovresti scrivere di separazioni e divorzi. Il lavoro di matrimonialista ti renderebbe di più”.

La prima causa di divorzio passata alla storia? Quella di Laura Sala, che non avrà un nome di enorme richiamo, ma si separava da Mario Chiesa. E quando quest'ultimo chiese uno "sconto" sull'assegno di mantenimento vennero fuori dei documenti importanti sui suoi guadagni, che nel giro di qualche mese finirono sulla scrivania di Di Pietro. Ed ecco tangentopoli. Ha curato, poi, alcuni dei divorzi più celebri d'Italia: Romina e Al Bano, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Stefano Bettarini e Simona Ventura. Verrebbe da dire: aveva ragione Montanelli.

Annamaria Bernardini de Pace, chi è l'avvocato di Totti: le vacanze in Salento e il parrucchiere a Monopoli

A credere che l'avvocatessa stia "facendo marmellata" in Puglia con i nipoti, verrebbe, invece, da sorridere. Per Muccino è una rovina famiglie. Lei ha risposto a tono. In tanti la descrivono come spietata, ma la realtà è che ha "inventato" il "divorzio per ricchi", con una strategia giuridica ben precisa. Adesso segue Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. E qualcuno già vede le ultime dichiarazioni del Pupone come un chiaro segnale: spietato, tackle. Mica da numero 10, perché la Bernardini de Pace è una abituata a giocare da numero 8. Da mastino di centrocampo. E intanto, lei, è stata dal parrucchiere di fiducia, Vito Satalino, a Monopoli. Ci va tre o quattro volte all'anno ma per lei è "il migliore". Un taglio corto, con una piccola anticipazione: serve per una copertina. Una quindicina di anni fa raccontava di aver sempre fatto le vacanze in Puglia, dopo uno "sbandamento" per Porto Cervo, durato poco (anche per via del fastidio degli acqua scooter). Ha una villa in Sardegna, ma la vacanza si fa in Puglia, dove è stata a più riprese anche con Raoul Bova, l'ex «genero degenerato», per dirla con le parole sue. Un taglio nuovo, un po' di relax, la famiglia e poi la separazione tra Totti e Ilary Blasi. È partita dalla Puglia la signora del "divorzio all'italiana".