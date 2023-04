Totti e Noemi a pranzo a Terracina, foto con Biagio del Vicoletto (dove andava anche con Ilary)

La voce se era sparsa tanto che il ristorante era stracolmo. Al Vicoletto, a Terracina, infatti è arrivato Francesco Totti, fresco di ritorno da Madrid, insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Ad accoglierli Biagio, il titolare del più noto ristorante della città tirrenica. Due chiacchiere, i consigli sui piatti del giorno, poi, immancabile la foto ricordo che il ristoratore ha pubblicato con orgoglio sul suo profilo Facebook solo dopo che il capitano era ripartito alla volta di Roma, ovviamente. «Buonasera a tutti, in compagnia del capitano», la frase postata da Biagio. In realtà Totti era stato lì a pranzo.

L'ex numero 10 della Roma al Vicoletto ormai è un abitué. Basta farsi un giro sui social per trovare altre foto, altri post, e soprattutto un'altra compagnia. L'8 luglio 2019 Francesco era stato a cena lì insieme a Ilary, All'epoca un post laconico: Totti, Ilary e Biagio e doppia foto.

Poi il 7 agosto 2020 altra foto. C'è solo Totti, l'immacabile Biagio, e un'alzata di frutti di mare e crudi di pesce. Oggi invece la foto con Noemi. Lui t-shirt tecnica nera. Lei felpa rosa di marca, Rolex al polso e l'aria non troppo divertita. La compagna del capitano continua a guardare il suo telefonino mentre Totti e Biagio fissano l'obiettivo che li sta inquadrando. Il capitano ha in mano una bottiglietta aperta, forse un profumo per ambiente? azzarda qualcuno. Non si capisce. Il capitano ha in effetti uno sguardo perplesso.