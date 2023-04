Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati, ecco le foto a Roma. E lui gioca a fare il secondo papà di Isabel

Baci e ancora baci. Ilary Blasi è innamorata, cotta al punto giusto per lasciarsi andare anche davanti a sua figlia Isabel. Non c'è nulla di male. O no? Con il suo fidanzato Bastian Muller c'è quella complicità, quella tenerezza, quella voglia di stare insieme e stare bene che forse con Francesco Totti non c'era più, da tanto, troppo tempo ormai.

Le foto in esclusiva del settimanale Gente diretto da Umberto Brindani mostrano la conduttrice de L'Isola dei Famosi bella e sorridente forse come non mai.

Non per forza però per essere felici bisogna scegliere qualche meta esotica o qualche romantica capitale europea. Quando si sta bene insieme basta poco e niente. Anche una gita al parco, una merenda improvvisata nel parco di Villa Doria Pamphilj a Roma, vicino a casa.

Foto che come in passato non faranno piacere all'ex capitano della Roma perché mostrano Bastian come un secondo papà. Si perché tra l'imprenditore tedesco e la piccola Isabel di 7 anni c'è grande complicità. Giocano tanto insieme. Giocano e si divertono. Con loro, come in questa occasione poi, c'è anche Nichi la figlia di sua sorella Silvia. La cuginetta ha 8 anni e spesso sono insieme per giocare, trascorrere le ore della giornata insieme. Ma quando c'è Bastian tocca a lui farle giocare e ridere. Un "lavoro" che sa far davvero molto bene. Proprio come quello del compagno di Ilary.

Al parco, scrive Gente, c’era anche l'amatissimo cugino di Francesco (i due sono cresciuti assieme) Angelo Marrozzini con la moglie Giorgia. Quando Ilary e il Pupone si sono detti addio, Angelo si è “schierato” con la conduttrice e ha smesso di vedere il cugino. Insomma, un’altra piccola spina nel cuore di Totti...