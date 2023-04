Enrico Papi lascia l'Isola dei Famosi? Lite con Ilary Blasi: «A Mediaset sono furiosi»

Enrico Papi fuori dall'Isola dei Famosi già da lunedì prossimo. In queste ore sta circolando l'indiscrezione, secondo cui l'opinionista potrebbe lasciare il programma Mediaset dopo solo due puntate. Secondo "Pipol", alla base della decisione ci sarebbe una lite con Ilary Blasi. Inoltre il suo atteggiamento non sarebbe piaciuto ai vertici.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non sopporta Enrico Papi? «Guarda che litighiamo», la frecciatina in diretta

Cosa è successo

Ilary Blasi avrebbe chiesto a Enrico Papi di ridimensionarsi nell'atteggiamento, dopo un inizio di programma sopra le righe. Lui non l'avrebbe presa bene. Inoltre, il furto della busta che si è visto in diretta, avrebbe fatto arrabbiare sia la conduttrice, che i vertici di Mediaset. In queste ore sarebbero in corso colloqui accesissimi che potrebbero portare alla decisione dell'addio ufficiale. Non è escluso che l'ex conduttore di Sarabanda possa decidere di farsi da parte autonomamente.

Papi, in coppia con Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, aveva preso il posto di Nicola Savino. Ilary Blasi aveva sfruttato l'annuncio del suo arrivo, durante la prima puntata, per una frecciata all'ex marito Francesco Totti. «Un uomo che era al mio fianco ora non c'è più... parlo di Nicola Savino», aveva detto scherzando la showgirl.