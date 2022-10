Martedì 11 Ottobre 2022, 10:50

Francesco Totti a Roma Nord. L'ex capitano giallorosso è pronto a lasciare il suo regno del Torrino per andare dall'altra parte della città. Sì, proprio lì dove vive la nuova compagna Noemi Bocchi. Ma anche in quello che da sempre è considerato un feudo laziale. Due settimane fa il numero 10 insieme ad alcuni intermediari immobiliari avrebbe visitato il condominio sito al numero 5. Uno dei più famosi in zona, Stellari a piazza Stefano Jacini 5, un comprensorio con quattro palazzine a forma di stella, una piscina e campi da tennis. L'attico in questione è nella palazzina A, quella che si affaccia proprio sulla piscina. Un appartamento di circa 270 metri quadri. Un totale di dieci vani, di cui tre bagni. Terrazza panoramica da cui si vede tutta Roma. Nella palazzina è presente anche un doppio ascensore, uno riservato al personale di servizio. Box auto oltre al posto auto condominiale.

L'ARREDAMENTO

Una casa che, assicurano i condomini, «non ha praticamente bisogno di ristrutturazione». Qualche piccolo ritocco. Insomma personalizzazioni che ogni nuovo padrone di casa fa, ma nulla più. Di fatto Totti potrebbe trasferirsi lì non appena ultimate le pratiche. Anche perché si vocifera che vada in affitto. Nessun acquisto definitivo. Nulla a che fare con la lussuosa villa al Torrino di 1500 metri quadri con decine di stanze, una sala cinema, un museo con tutti i cimeli raccolti in carriera, arredamento moderno, un ampio giardino, piscina, campi da padel, tennis e uno di calcetto. Ci resteranno a vivere i figli e lui li andrà a trovare a turno con Ilary o li porterà nel suono nuovo appartamento. Il nuovo nido d'amore che condividerà con Noemi è pronto. La nuova compagna di Totti però, avvistata domenica a spasso nel quartiere, non sembra aver ancora preparato gli scatoloni per il trasloco. Possibile che per i primi tempi sia Totti da solo ad andarci a vivere. D'altronde Noemi abita a cinque minuti dal nuovo regno del Pupone.

Diversi giurano di averlo visto: «Felpa grigia e jeans». Molti non vedono l'ora di vederlo. Perché nonostante Roma Nord sia biancoceleste sono molti i giallorossi che vivono qui. Da qualche tempo la geografia del derby è cambiata. Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha preso casa ai Parioli. Un lussuoso appartamento tra Villa Borghese e Piazzale delle Belle Arti. Casa che tra l'altro è di proprietà di Alberto Aquilani, altro ex romanista. E l'abitazione di Mourinho non dista molto da quella scelta dai Friedkin, un attico tra Villa Ada e Villa Borghese. Eppure questa zona è sempre stata laziale: abitano qui Dino Zoff, Fernando Orsi e l'ex Simone Inzaghi. Anche Cristian Ledesma. Ma soprattutto in passato questo spicchio di Roma era il covo della Banda del 74. Lo sbarco di Totti e Noemi arricchisce il derby di un nuovo capitolo.

La coppia è ormai uscita allo scoperto, le prime foto pubbliche insieme sono state scattate durante la festa di compleanno di Francesco nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Noemi gli ha preparato una festa a sorpresa per i suoi 46 anni in uno dei suoi ristoranti preferiti: l'Isola del Pescatore a Santa Severa. Lo stesso locale dove ha chiesto a Ilary di sposarlo 17 anni fa. Ha invitato solo gli amici storici e quelli più stretti, erano presenti i figli e tutto si è svolto nel massimo riserbo.



I PROGETTI DI LAVORO

Francesco sta cercando di ritrovare la serenità perduta per via dell'imminente separazione con la moglie, ha ripreso a giocare a calcio a 8 con la sua Totti Weese e fa il pieno di pubblico in ogni campo. Non quello alla Totti Soccer School alla Longarina che è al centro delle dispute legali e in cui lavorerebbero ancora componenti della famiglia Blasi. Poi c'è il padel, sport che lo ha stregato già da qualche anno e grazie al quale ha conosciuto Noemi. Le partite con l'ex compagno Candela sono all'ordine del giorno. E poi c'è il lavoro: Francesco starebbe per abbandonare il progetto di diventare procuratore sportivo per le tante difficoltà incontrate durante il percorso. Adesso la priorità è dare serenità ai figli e chiudere definitivamente il rapporto con Ilary. I due sono ai ferri corti, vivono ancora nella stessa casa ma comunicano tramite messaggi WhatsApp.