Totti, primo compleanno da separato: festa con i figli (e Noemi Bocchi?)

Primo compleanno da separato per Francesco Totti, che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano della Roma, che è al centro del gossip per la sua separazione turbolenta con Ilary Blasi, festeggerà con i figli Cristian, Isabel e Chanel in una giornata all'insegna della privacy senza feste e soprattutto senza condivisioni social. E chissà che, stasera, non ci sia anche la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, con cui ormai Francesco passa sempre più tempo in casa anche con i due figli di lei.

I post dei figli

Le uniche immagini che Totti ha condiviso oggi sono gli auguri dei figli più grandi che mattina hanno pubblicato due messaggi social emozionanti per augurare al papà un buon compleanno: "Auguri vita mia, ti amo da morire", il messaggio di Cristian con una foto che li ritrae insieme durante l'addio al calcio di Totti. "Auguri all'unico uomo della mia vita. Ti amo tantissimo", il post invece di Chanel, la figlia che ha postato sui social una foto insieme al papà. I migliori messaggi di auguri per Totti senz'altro sono questi.

Questo sarà il primo compleanno senza Ilary, senza dediche d'amore verso l'ormai ex marito e cene romantiche in qualche location esclusiva della capitale.Intanto già dalle prime ore del mattino il mondo social è assediato dai tifosi per gli auguri allo storico capitano della Roma, campione riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della Serie A e non solo.