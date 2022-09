Totti e Ilary, Nuccetelli parla ancora: «Sfera intima? Lui è molto focoso, lei diceva di avere mal di testa»

Totti e Ilary, nuove scottanti rivelazioni. Alex Nuccetelli, pr e carissimo amico dell'ex campione della Roma, svela altri retroscena sul divorzio più chiacchierato degli ultimi mesi, soffermandosi, in particolare, su alcuni dettagli intimi della relazione tra Ilary e Totti che avrebbero alimentato la loro insofferenza dentro casa. Durante un'intervista al programma radiofonico Turchesando, Nuccetelli ha prima voluto specificare che tra il Pupone e la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi tutto procede nel migliore dei modi: «Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l'onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi».

Totti e Ilary, le nuove scottanti rivelazioni

Ma ecco arrivare la questione più spinosa. Il pr parla della crisi tra l'ex capitano e la showgirl, difendendo il suo amico e lasciando intendere che Ilary stia seguendo una strategia ben precisa e che i suoi sentimenti nei confronti dell'ex marito si sono assopiti da molto tempo. «Di amore, qui, non se ne parla più ormai», ha detto Nuccetelli che, incalzato dall'intervistatrice, ha parlato della sfera intima tra i due. «Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: “Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa” ed erano solo i primi mesi di relazione, non so coe hanno proseguito per altri vent'anni».