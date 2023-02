Tom Brady lascia il football, addio definitivo: «Questa volta è per sempre». Ritorno di fiamma con Gisele Bundchen?

Ma ora che Tom Brady si ritira definitivamente dal football, tornerà insieme a Gisele Bundchen? Sì, la notizia è che Tom Brady si è ritirato e questa volta assicura che non cambierà idea. La leggenda del football americano, che già l'anno scorso aveva annunciato l'addio al campo salvo poi fare retromarcia e tornare per la 23esima stagione, in un messaggio su Twitter ha garantito che ora l'addio sarà definitivo. Nel video Brady è commosso e ringrazia la famiglia e gli amici per il supporto ricevuto in questi anni. E nelle numerosissime stories condivise su Instagram da Brady spunta proprio lei: la supermodella brasiliana ormai ex moglie con la quale condivide due figli: Vivian, di 12 anni, e Benjamin, di 13 anni. Brady ha anche Jack, 15 anni, avuto dalla relazione di due anni con l'attrice Bridget Moynahan.

Il suo addio annunciato e poi rimangiato era stato tra i motivi alla base della separazione con la modella Gisele Bundchen. Il divorzio è stato annunciato appena tre mesi fa.

Brady, 45 anni, ha ricevuto stipendi per 332 milioni di dollari dai New England Patriots, con cui ha giocato 20 stagioni, e dai Tampa Bay Buccaneers. Pur non essendo mai stato il giocatore più pagato della Nfl in una singola stagione, i guadagni cumulati rendono la sua la carriera più remunerativa nella storia della lega.

Un record che si aggiunge a quelli conseguiti sul campo: le 7 vittorie al Super Bowl, il maggior numero di yard passate (89.214) e di touchdown (649) sono alcuni dei suoi primati. Agli stipendi ricevuti si aggiungono almeno 180 milioni di dollari ottenuti con le sponsorizzazioni e altre entrate, secondo le stime di Sportico, che portano il totale a 512 milioni.

Il ritiro dal football giocato, inoltre, non impedirà all'ormai ex quarterback di registrare altri record: già firmato un contratto di 10 anni da commentatore televisivo con Fox News per un valore fino a 375 milioni di dollari, il più alto nella storia degli sport in Tv.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Ma cosa farà Tom Brady? Potrebbe passare al cinema. Alla vigilia del suo annuncio su Instagram di un ritiro definitivo dalla carriera sportiva, l'atleta non esclude un futuro nel cinema. Intervistato da Entertainment Online durante la prima del film '80 For Brady', in cui interpreta se stesso, il quarterback ha parlato di ciò che può essere potenzialmente in serbo per lui.

«Vedremo - ha detto a proposito di un futuro sul grande schermo -, fate delle offerte e vediamo cosa si può fare». «Sto ancora cercando di capire - ha aggiunto - la prendo alla giornata. I miei amici mi dicono che il futuro accade un giorno alla volta, ecco cosa è la vita. Stasera mi sto divertendo. È davvero una notte magica per me e molte persone hanno lavorato tanto a questo progetto, quindi sono felice di essere qui per sostenerle». Non ha inoltre escluso che possa esserci un sequel di '80 For Brady'. Il film, diretto da Kyle Marvin, vede protagoniste quattro amiche ottantenni che si mettono in viaggio per Houston per vedere Tom Brady giocare al Super Bowl. Ha come protagoniste Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field.