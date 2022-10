Gisele Bundchen e Tom Brady divorziano dopo 13 anni di matrimonio: lui non vuole ritirarsi dal football

Gisele Bundchen e Tom Brady divorziano dopo 13 anni di matrimonio. Secondo quanto scrive People la coppia ha presentato richiesta di divorzio in Florida e ha raggiunto un accordo sulla custodia congiunta dei figli, Benjamin e Vivian Lake. L'ufficializzazione è arrivata dopo che il fuoriclasse del football e la top model di origini brasiliane vivono separati da mesi.

La coppia condivide un patrimonio immobiliare di 26 milioni di dollari, oltre ad altri beni. Brady e la Bündchen - che condividono il figlio Benjamin, 12 anni, la figlia Vivian, 9 anni, e il figlio Jack, 15 anni, avuto da una precedente relazione di Brady - vivono separati mentre il quarterback sta giocando la sua 23esima stagione.

Alla base del divorzio il rifiuto di Brady di ritirarsi dal football

Secondo indiscrezioni alla base della rottura c'è la decisone di Brady di non ritirarsi dal football. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers durante il suo podcast 'Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray', ha detto due giorni fa di essere ancora "innamorato" del gioco. Commentando la stagione difficile dei Buccaneers, Brady ha sottolineato che ha preso un impegno con la sua squadra e ha intenzione di mantenerlo. E riguardo ad un suo addio all'attività agonistica, ha dichiarato che «non c'è un immediato ritiro nel mio futuro. Se ne era parlato in passato, ma ho cambiato idea». La settimana scorsa, secondo quanto scriveva sempre People, il giocatore è stato visto senza la fede al dito. Inoltre è apparso da solo al matrimonio a sorpresa a New York del patron dei New England Patriots, Robert Kraft.

Il mese scorso, in una rara intervista alla rivista Elle, la Bündchen ha espresso le sue «preoccupazioni» per il fatto che Brady continuasse a giocare a football. «Ovviamente, ho le mie preoccupazioni - questo è uno sport molto violento, e io ho i miei figli e vorrei che lui fosse più presente», ha detto la Bündchen a Elle. «Ho sicuramente avuto queste conversazioni con lui più e più volte. Ma alla fine credo che ognuno debba prendere una decisione che vada bene per lui. Anche lui deve seguire la sua gioia». La Bündchen ha anche parlato di come ha sostenuto il matrimonio della coppia mentre Brady giocava 20 stagioni con i Patriots.

I due avevano cominciato a frequentarsi nel 2006, nel 2009 le nozze. Solo lo scorso febbraio i due avevano celebrato il tredicesimo anno di matrimonio ed entrambi si erano scambiati messaggi d'amore su social media. «13 anni fa - aveva scritto Brady - entrambi abbiamo detto Sì... e sei stata la miglior cosa accaduta nella mia vita. Ti amo ora di più di quanto abbia potuto immaginare». «Buon anniversario amore della mia vita» - aveva invece scritto Giselle. Poi in portoghese, 'Te amo!' con l'emoji del cuore.