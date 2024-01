Tiziano Ferro, su Instagram i messaggi di sostegno degli amici: «Quando cadete ditelo e chiedete aiuto»

Continua il periodo difficile di Tiziano Ferro. Dopo il divorzio dall'ex marito Victor Allen e la separazione dal suo storico manager Fabrizio Giannini, il cantante ha pubblicato oggi su Instagram uno scambio di messaggi con alcuni amici. Nella foto, oltre alle parole di incoraggiamento degli amici, un messaggio e un appello rivolto a tutti i follower: «Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: "Son caduto"».

I messaggi su Instagram

Non è un periodo facile per Tiziano Ferro.

Dal divorzio con Victor Allen ai problemi per l'affidamento dei figli, passando per la separazione dopo ventitre anni dal suo storico manager Fabrizio Giannini, il cantante di Latina sta vivendo mesi complicati. Un fatto, questo, condiviso da lui stesso sui social. Dopo il post per salutare Giannini («Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più»), Tiziano Ferro ha infatti condiviso delle chat con alcuni suoi amici, per dimostrare ai fan quanto sia importante chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

«Ti stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell'artista. Poi c'è l'uomo e lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No... Tanto hai capito. Hai dei valori che si trovano raramente in giro e questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta. Ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti). E mi sembra che qualcosa che volevi tu sia riuscito a ottenerlo. It's just a matter of time. Tvb. Sono a LA anche se LA non l'ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi e lo stesso posso fare io se vuoi, in libertà»: questo il testo del messaggio ricevuto da Tiziano Ferro e condiviso su Instagram. Un messaggio che il cantante ha voluto pubblicare sui social prima di dare un consiglio a tutti i suoi followers che stanno passando un momento difficile:

«Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: "Son caduto". Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona soltanto, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi, e...», ha concluso il cantante.