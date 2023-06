TheBorderline, chi sono i 4 youtuber dell'incidente a Casal Palocco: «Non siamo ricchi, ma ci piace spendere per farvi divertire»

Su YouTube il loro canale vanta oltre 600mila iscritti, su TikTok hanno quasi 260mila follower, su Instagram poco meno di 90mila. Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea sono i TheBorderline, il gruppo di youtuber coinvolto ieri nell'incidente a Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni. Al momento dello schianto erano a bordo di una Lamborghini utilizzata per una delle loro “challenge” ai limiti della resistenza: l'obiettivo, stavolta, era quello di vivere per 50 ore all'interno della super car.

Chi sono i TheBorderline

Queste sfide, più o meno estreme, sono quasi sempre al centro dei loro video social.

L'ultima challenge pubblicata su YouTube si intitola "24 ore sulla mini zattera". E poi video come "50 ore nella macchina", risalente a un anno fa, in cui a bordo di una 500 i TheBorderline guidarono fino a Milano alternandosi al volante. Ancora, sei mesi fa la sfida delle 50 ore a bordo di una Tesla: stesse modalità dunque, di quella con la Lamborghini di ieri finita in tragedia.

«Non siamo ricchi, ma ci piace spendere per farvi divertire»

Vito, Matteo, Marco e Giulia hanno tutti un'età compresa fra i 20 e i 23 anni, vivono a Roma, in zona Ostia e sognano di sfondare sui social. Nel 2020 hanno fondato i TheBorderline: «Non siamo ricchi - scrivono sul loro profilo - ma ci piace spendere per far divertire voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento».

«Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video assurdi e unici: la nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto».