Incidente Casal Palocco, the Borderline e i video della sfida social: «Sta macchina va più veloce di Saetta McQueen»

Potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video i ragazzi coinvolti nell'incidente a Roma costato la vita ad un bambino di 5 anni e il ferimento grave della madre e della sorella di tre anni.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube. Gli investigatori stanno ora analizzando i video acquisiti subito dopo l'incidente mortale per verificare chi li abbia realizzati, se il ragazzo che era alla guida o qualcuno dei compagni che era presente in auto al momento dello scontro. L'ipotesi che stessero realizzando un video per i social è rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già avevano avvistato il Suv con all'interno i ragazzi intenti a girare alcuni video. Alcuni testimoni, inoltre, hanno riconosciuto gli youtuber che, secondo quanto si apprende, risiedono proprio nella zona di Casal Palocco, dove è avvenuto lo scontro.