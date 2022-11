Papà si fa tatuare impianto acustico come lo porta il figlio sordo: «Non sei solo, piccolo mio»

Un piccolo gesto per lui, un piccolo sacrificio. Ma che per il figlio può significare tanto. Protagonista un padre irlandese. Che per fare coraggio al suo piccolo che ha gravi problemi di udito si è fatto tatuare in testa, dopo essersi rasato, un apparecchio acustico come lo porta lui. Per non farlo sentire solo.

Il tatuaggio del padre per il figlio

Si è fatto tatuare un impianto sull'orecchio in modo che suo figlio non si senta solo e isolato a causa della sua disabilità. In un video l'uomo lo mostra per la prima volta a suo figlio. La reazione è commovente. Si mette a sorridere mentre cerca di capire cosa significhi quel disegno. Il padre lo stringe a sé per rassicurarlo e alla fine del video viene mostrato il tatuaggio con i suoi particolari. Il video pubblicato su Reddit dall'utente u/abbiebe89, manco a dirlo, a fatto il pieno di visualizzazioni.