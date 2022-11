Mangia solo croissant e pasta per 10 anni, da piccola aveva rischiato di rimanere soffocata durante il pranzo

Da piccola ha rischiato di soffocare mentre mangiava. E da allora, a causa di un disturbo alimentare selettivo, la sua dieta si era ridotta all'osso: oggi ha 13 anni e per un decennio si è nutrita solo di croissant e pasta.

Ciarra Franco, mangiava solo pasta e croissant

Ciarra Franco, questo il nome dell'adolescente, era terrorizzata all'idea di provare nuovi cibi. Inutili i tentativi di mamma Angela di convincerla ad ampliare la sua dieta. Alla mensa della scuola non voleva saperne di mangiare. Per anni ha consumato solo un pranzo al sacco fatto di croissant. La sua storia è raccontata dal Daily Star.

La guarigione

Oggi le cose sono cambiate. La ragazzina ha ampliato la sua dieta. Come? La sua famiglia ha contattato un ipnoterapeuta specializzato nel trattamento di bambini con disturbo alimentare selettivo. Che le ha fatto provazre una varietà di nuovi cibi: da quello d'asporto cinese alla frutta come l'ananas. Racconta la madre: «Da quando aveva due anni, mangiava esclusivamente croissant a pranzo e la pasta per cena. La donna, di Canterbury, nel Kent, alla fine ha contattato l'ipnoterapeuta David Kilmurry dopo aver visto un articolo su un giornale locale su un caso simile.

Il percorso

Dopo appena sei settimane di terapia, ascoltando musica rilassante prima dei pasti, usando una tabella dei risultati ed esprimendo le sue paure alimentari, Ciarra ora può godersi un pasto "normale". Cosa preferisce ora? Pollo in agrodolce, patate arrosto e ananas i suoi pasti preferiti.