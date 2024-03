«Carabinieri correte, papà prende a pugni la mamma». A Perugia figlio minorenne fa arrestare padre violento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È stata una telefonata al 112 da parte di uno dei figli della coppia a far intervenire i carabinieri di Perugia che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, e denunciato per lesioni personali, un nordafricano di 42 anni per avere prima aggredito verbalmente la moglie durante una lite per poi colpirla con alcuni pugni al volto. Il tutto - hanno ricostruito gli investigatori - alla presenza dei tre figli minori della coppia, uno dei quali ha dato l'allarme al numero unico di emergenza. I militari insime al personale del 118, hanno bloccato l'uomo mentre la moglie è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia dove è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le lesioni riportate. Dagli accertamenti è emerso che l'arrestato non sarebbe stato nuovo a simili condotte nei confronti della donna e nel dicembre 2021 era stato destinatario del divieto di avvicinamento alla casa familiare e, nel febbraio del 2022, dell'ammonimento del questore di Perugia.