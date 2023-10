Stefano D'Orazio, il ricordo di Canzian e Facchinetti: «Sanremo '90 con Uomini soli? Eravamo in crisi, l'intuizione l'ha avuta lui»

Stefano e i Pooh ancora insieme per la serata evento su Rai Radio2 dedicata a Stefano D'Orazio. Una serata emozionante, tra gli interventi di moltissimi ospiti e il ricordo della moglie Tiziana. Il tutto, insieme all'assegnazione del Premio Stefano D'Orazio, due borse di studio rivolte a giovani tra i 14 e i 30 anni per farne emergere il talento e svilupparne abilità e competenze.

L'evento

Nella serata evento «Stefano e i Pooh ancora insieme», andata in onda ieri su Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, i musicisti della band Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, insieme a Tiziana Giardoni D’Orazio, moglie di Stefano, dagli studi di Via Asiago hanno ricordato l'artista a quasi tre anni dalla sua scomparsa.

Per l'occasione, la moglie dello storico batterista, cantante e paroliere, ha raccontato: «Quando ho incontrato Stefano ci siamo piaciuti subito, lo ricordo come se fosse ieri, è stata una sensazione bellissima. Stefano è una persona che ti entra dentro, è difficile lasciarla andare. Sono consapevole che non c'è più, ma è sempre molto presente. Lo sento ancora oggi». Poi la rivelazione di Red Canzian e Roby Facchinetti, che hanno raccontato un retroscena inedito: «Sanremo 1990 con "Uomini soli"? Io non ero d'accordo a partecipare», ha detto Canzian, mentre Facchinetti ha aggiunto: «Eravamo in un momento di crisi, l'intuizione l'ha avuta Stefano, aveva capito che era arrivato il momento di fare qualcosa di eccezionale e ha tirato fuori questo discorso di Sanremo. Una serie di coincidenze ci hanno portato piano piano a decidere di andare. Non ultimo il fatto del brano».

"Quando ho incontrato Stefano è successo qualcosa di importante nella mia vita. Ci siamo piaciuti subito, è stata una sensazione bella."

Tiziana in ricordo di Stefano D'Orazio❤️



"Stefano e i Pooh, ancora insieme", in compagnia de @ipooh con Carolina di Domenico su #RaiRadio2 pic.twitter.com/28qvs55AXC — Rai Radio2 (@RaiRadio2) October 26, 2023

Gli interventi

Moltissimi gli ospiti intervenuti nel corso della serata. Da Pippo Baudo a Fiorello, passando per Amadeus, Mara Venier e Carlo Conti, ognuno di loro ha raccontato episodi e ricordi del musicista. Pippo Baudo ha ricordato: «Stefano D'Orazio era simpatico, divertente, giocava con la batteria, era sempre disponibile. Un grande musicista e un grande uomo, che rimpiangiamo tutti quanti, con grande dolore e tristezza. Gli vogliamo ancora bene». Fiorello ha portato la solita dose di allegria: «Noi di Viva Rai2 non potevamo mancare in questa serata nel ricordo di Stefano D'Orazio. A casa ho le bacchette di Stefano, non le tocco, non le sposto». Amadeus ha condiviso poi un aneddoto: «All'inizio degli anni '80 lavoravo in una piccola radio di Verona, i Pooh avevano appena suonato all'Arena, erano andati al ristorante, li raggiunsi con il sogno di fargli un'intervista, furono tutti molto disponibili. Il primo a uscire dal ristorante e a raggiungermi fu proprio Stefano D'Orazio, accompagnato da Red Canzian. Ricordo quell'intervista con gioia, fu bellissimo poter parlare con loro senza che mi mettessero fretta. Stefano era generoso, disponibile, sempre sorridente. Lo ricordo con grande affetto». Mara Venier ha dichiarato: «Stefano ha scritto la canzone dei Pooh che ho ascoltato più di tutte, "La donna del mio amico", è nel nostro cuore e rimarrà lì per sempre». Infine l'intervento di Carlo Conti, legato a Sanremo: «Per il mio terzo Festival c'è stata l'opportunità di ospitare i Pooh in una reunion. C'erano tutti, fu una grande festa. Mi colpì molto il loro legame, la loro amicizia. C'era un grandissimo rispetto, un grande rigore. Ma allo stesso tempo la voglia di fare musica, di portare energia sul palco. Erano tutti felici: ricordo Stefano raggiante, Riccardo Fogli che era al settimo cielo. Fu una meravigliosa rimpatriata tra amici».