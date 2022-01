Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime

Alla fine si è commosso ancora, ha pianto ricordando la pandemia, le vittime di Bergamo, la sua città. E poi un amico come Stefano D’Orazio. A Domenica In, ospite di Mara Venier, Roby Facchinetti non ha perso un’altra occasione per ricordare quello che è stato per lui Stefano, cosa è stato D’Orazio per i Pooh e per la musica italiana. Lo ha fatto cantando ancora una volta Rinascerò, Rinascerei. Un brano che ha un significato molto particolare: «È un brano che evoca speranza, rinascita e questa era stata la mia volontà di fare un brano per la mia città in quel momento, che aveva bisogno di aiuto e di essere confortata anche attraverso la musica. La musica ha anche un po’ questo ruolo». Una canzone divenuta il simbolo di questa battaglia: «Quella situazione ha premiato la creatività, non sarebbe mai nato quel brano».

Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio

Un brano composto proprio con Stefano D’Orazio, poco prima della sua morte, come un ultimo regalo, un gesto d’affetto alla città in cui Roby è nato e vive tuttora. Rivedendo quelle immagini, il frontman dei Pooh si è commosso: «Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa stesse accadendo. C’era questo terrore per i nostri familiari e parenti». Una tragedia anche per lui che ha perso sette persone molto care. Un racconto che ha strappato momenti di commozione vera anche a Mara Venier, che non ha voluto nascondere nel rispetto di quello che ha dovuto vivere anche lei in prima persona in questi mesi: «Grazie a te e grazie a Stefano, perché voglio sempre ricordare anche il nostro Stefano», ha concluso la padrona di casa del programma della domenica pomeriggio di Rai 1.