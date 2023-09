Stash ferma il concerto dei The Kolors: «È sparito un bambino. È importante, sono un papà anche io». Cosa è successo

Stash e i The Kolors hanno riscosso un grandissimo successo quest'estate grazie al loro brano "Italodisco" diventato un tormentone in tutta Italia e non solo. Oltre ad essere impegnata con le interviste radiofoniche e le varie ospitate, la band si sta anche esibendo in varie località italiane. Proprio in uno dei concerti recenti, Stash è stato costretto a interrompere lo show perché un bambino era sparito e i genitori non riuscivano più a trovarlo. Poi, tutto si è risolto per il meglio e lo spettacolo è proseguito. Il video è diventato virale.

Stash ferma il concerto

Stash, il frontman dei The Kolors, si stava esibendo con i suoi compagni di band quando, tra una canzone e l'altra, all'orecchio del cantante è arrivata una voce dal pubblico: «Non si trova più un bambino».

L'artista, quindi, ha deciso di aiutare i genitori nella loro disperata ricerca e ha detto: «Scusate ma per me questa cosa ha la priorità». Dopo essersi fatto dare i dati del piccolo, Stash ha detto: «Si chiama Leonardo, ha dieci anni. È vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada. Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento me per me questa cosa ha la priorità». Stash e la compagna Giulia Belmonte hanno due bambine, Grace e Imagine nate, rispettivamente, nel 2020 e nel 2022.

Lieto fine

Dopo qualche minuto di attesa, qualcuno ha fatto sapere a Stash che il bambino era stato ritrovato e quindi tutto era finito per il meglio. Il cantante ha, quindi, detto: «Grazie per la pazienza, ragazzi. Ma ci sono cose che hanno la priorità sul nostro divertimento. Un ringraziamento alle forze dell'ordine che fanno un lavoro meraviglioso».