Sofia Castelli uccisa dall'ex, il gip riconosce la premeditazione: «Atqaoui non controllava impulsi violenti»

Resta in carcere Zakaria Atqaoui, il 23enne reo confesso per l'omicidio della sua ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, uccisa sabato all'alba nella sua casa di Cologno Monzese. Così ha deciso la gip del tribunale di Monza, Elena Sechi, che ha disposto oggi la custodia cautelare in carcere per il ragazzo.

Fermo non convalidato

La giudice non ha però convalidato il fermo di Atqaoui, emesso dalla pm Emma Gambardella sabato sera, non ritenendo fondato il pericolo di fuga, dal momento che il 23enne, dopo aver ucciso Sofia e prima che chiunque si accorgesse dell'omicidio, si era presentato spontaneamente al comando di Polizia locale di Cologno per confessarlo.

Sofia uccisa da almeno 5-6 coltellate

Sono almeno 5-6 le coltellate inferte da Zakaria Atqaoui a Sofia Castelli.

Il telefono di Sofia e dell'amica

Sono state fissate invece per venerdì 4 agosto le copie forensi dei cellulari di Sofia e dell'amica con cui la vittima aveva trascorso la serata in discoteca e che alle prime ore di sabato è rientrata con lei nell'appartamento della famiglia Castelli in corso Roma. Le due ragazze, che avevano la sveglia a orari diversi, sono andate a dormire in stanze separate. È stato allora che Atqaoui, intrufolatosi in casa, avrebbe colpito Sofia alla gola, uccidendola. L'amica non si sarebbe accorta di nulla, fino a quando, il mattino successivo, dopo che il 23enne aveva confessato l'omicidio, i carabinieri hanno fatto ingresso nella casa di corso Roma, trovando il corpo senza vita di Sofia. Atqaoui, a cui la pm Emma Gambardella, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, contesta l'omicidio con l'aggravante della premeditazione, è stato interrogato ieri a lungo dalla gip Elena Sechi all'interno del carcere di Monza. Si attende per oggi la convalida del fermo.