Skin diventa mamma a 54 anni: la compagna ha partorito la piccola Lev Lilah

Skin è diventata mamma. La cantante degli Skunk Anansie lo ha rivelato con un post su Instagram: «Sono lieta di annunciare che esattamente una settimana fa, alle 5.55 del giorno del Ringraziamento, è nata la nostra piccola Lev Lylah, che pesa 2 chili e 800 grammi». Per Skin, 54 anni, si tratta della prima figlia: la piccola è stata partorita dalla compagna Ladyfag. «Sono incredibilmente felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima nuova anima insieme alla mia incredibile compagna Ladyfag», ha scritto l'artista londinese.

APPROFONDIMENTI ROMA Chi è la compagna L'ATTORE Gabriele Rossi fidanzato con Lorenzo Licitra: «Gli scrissi... SPETTACOLI Ddl Zan, Lady Gaga: «La comunità LGBTQ+ italiana...

Skin mamma a 54 anni, lo annuncia su Instagram la cantante. Chi è la compagna

Skin è diventata mamma: nata la piccola Lev Lylah

Skin ha proseguito: «Questa piccola meraviglia ha sciolto il cuore a entrambe. Nessuno può prepararti per l’esplosione di amore incondizionato che ora io e Ladyfag proviamo per lei. Lei è così incredibile, e sia la mamma che la bimba stanno bene e sono super felici». Il post dell'artista si conclude con i ringraziamenti per tutti coloro che hanno rivolto un pensiero a lei e alla neonata, alla quale dice: «Benvenuta al mondo Lev Lylah». Skin e Ladyfag - pseudonimo per Rayne Baron - stanno insieme da 5 anni. Avrebbero dovuto sposarsi alcuni mesi fa, ma la cerimonia è stata rimandata a causa del Covid. La nascita della piccola Lev Lylah le unisce oggi più che mai.