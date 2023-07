Sinead O'Connor è morta, l'acclamata cantante irlandese aveva 56 anni

La cantante irlandese Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. Nata a Dublino, ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. Aveva ricevuto il premio inaugurale per Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards all'inizio di quest'anno.

Ragazzo di 19 anni trovato morto senza testa e mani in mare a Santa Margherita ligure. «Colpito con un punteruolo al cuore»

La conversione all'Islam

Il 19 ottobre 2018 annuncia pubblicamente di essersi convertita all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt.