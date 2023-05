Simone Coccia Colaiuta ha finto la fine della storia con Stefania Pezzopane per andare all'Isola dei Famosi? Il post che accende i dubbi

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, amore al capolinea dopo 9 anni di storia. Per giorni non si è parlato di altro. La loro storia d'amore ha sempre attirato critiche ma anche curiosità: lei è una donna impegnata in politica, ex senatrice, consigliera comunale a L'Aquila, di 63 anni; lui un ex spogliarellista di 39 anni. «Simone ed io non stiamo più insieme» ha scritto sui social Stefania Pezzopane annunciando a tutti la fine del loro amore quasi due mesi fa. Da quel momento i due sono stati ospiti in diversi salotti tv e hanno raccontato dei motivi della loro decisioni tra fiumi di lacrime. Ma d'altronde 9 anni d'amore sono tanto e il rammarico e il dolore ci sono.

Simone Coccia Colaiuta dalla Venier: «Stefania Pezzopane? Siamo stati minacciati di morte. Ora siamo amici, ma non escludo il ritorno»

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, amore al capolinea per finta?

Ma non tutti hanno creduto a quelle lacrime e c'è chi ipotizza che sia stata tutta una montatura. Il motivo? Attirare l'attenzione su di sè, in previsione della partecipazione di Simone all'Isola dei Famosi 2023.

Ma andiamo con ordine.

Il reality di Ilary Blasi perde giorno dopo giorno naufraghi, dopo Simone Antolini, Cecchi Paone, Predolin e Claudia Motta ieri anche Fiore Argento ha deciso di abbandonare l'Honduras e tornare in Italia. Molto probabile che quindi la produzione del programma di canale 5 decida di integrare i vip che hanno abbandonato con nuovi ingressi. Tra questi ci potrebbe essere proprio l'ex compagno della Pezzopane.

Simone Coccia Colaiuta, l'ex di Pezzopane: «Tutti a dire “povera Stefania”, ma anche io sto soffrendo»

Cosa è successo

A insospettire gli utenti un postInstagram che Simone ha condivisio. «Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook e Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let's go guys, see you soon». A trovare sospetto questo annuncio dell'ex della Pezzopane sono stati soprattutto, gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano. Entrambi ipotizzano che la rottura tra i due "ex" fidanzati sia stata tutta una messa in scena per attirare l'attenzione su lui in previsione della sua partecipazione all'Isola dei famosi. Amedeo scrive: «Praticamente la finta storia naufragata l'ha portato dritto all'Isola dei Famosi. Che disastro!» E Deianira aggiunge: «Ormai non mi meraviglio più di niente. Questo ad esempio va all'Isola dei Famosi».

Gli esperti di gossip insinuano il dubbio: l'allontanamento si Simone dai social è davvero dovuto alla sua prossima partecipazione all'Isola? Non ci resta che attendere e scoprire la "verità".