Mercoledì 7 Giugno 2023, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16:28

Aveva appena 21 anni Sibora Gagani, la ragazza italo- albanese scomparsa nel 2014 in Spagna. Sono probabilmente i suoi i resti ritrovati dalla polizia nell’intercapedine di un appartamento di Torremolinos vicino Malaga.

Sibora Gagani, corpo trovato murato in un appartamento in Spagna: forse è della ragazza scomparsa nel 2014. Il fidanzato confessa: «L'ho uccisa io»

I sospetti sul compagno

Il sospetto è che possa essere stata uccisa dal compagno di allora, Marco Gaio Romeo, anche lui di Nettuno, arrestato venti giorni fa Spagna per l’omicidio dell’attuale compagna, una ragazza di Torremolinos di 28 anni.

Il trasferimento in Spagna

Nel 2014 Sibora aveva seguito il suo amore, Marco Gaio Romeo, che aveva deciso di trasferirsi in Spagna per cambiare vita e che aveva promesso di sposarla. A Nettuno la ragazza faceva lavori saltuari, soprattutto come cameriera, aveva tante amicizie ed era integrata nel tessuto sociale cittadino. Ma voleva un futuro migliore.

La famiglia

Quindi l’incontro con Marco la decisione di seguirlo in Spagna nella primavera del 2014. Ad ottobre dello stesso anno di Sibora si perdono le tracce. I famigliari chiedono a Marco Gaio Romeo notizie della ragazza e lui risponde che se ne era andata. Una versione alla quale la mamma e il fratello di Sibora non hanno mai creduto.